Decisión final

En una de las tan leídas y asimiladas fábulas de Esopo, siempre se recuerda el tema de la zorra y las uvas. Su instructivo argumento es que el animal al darse cuenta de que los frutos de Baco no estaban a su alcance, se consoló pensando que “las uvas estaban verdes”, es decir, no aptas para el consumo. Esta antigua fábula del esclavo griego podría ser aplicada en el presente no a otra zorra sino al candidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, que ya quedó eliminado de la contienda electoral para la segunda vuelta, pues finalmente se dio cuenta de que su suerte estaba echada cuando el TCE, al que había acudido como última instancia para pedir el recuento de votos con el examen de miles de actas que calificó como inconsistentes, no dio paso a lo dispuesto por uno de sus jueces, Fernando Muñoz, que trató de dar luz verde al postulado por la gran masa indígena. Eso quiere decir que Pérez ya se resignó a esperar -iniciando su edad cincuentona- cuatro años más, es decir, hasta los comicios del 2025 para que las uvas presidenciales maduren, ello aunque suele decirse que “el que espera desespera”. Sin embargo, dentro del enfrentamiento entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que el lunes debatieron intercambiando fuertes acusaciones, la población ecuatoriana con derecho al voto y como tal registrada en el padrón electoral, antes de dirigirse a las urnas deberá decidir por cuál de los dos candidatos pliega, de acuerdo a sus promesas y antecedentes. Pachakutik, al igual que la Izquierda Democrática (que es la cuarta fuerza electoral) han hecho conocer que no confían en ninguna de las dos propuestas en juego, la una por partir de un peligroso populismo que además propicia el retorno del correísmo, y la otra por pertenecer a la derecha. ¿Se impondrá la idea del “voto negativo” aumentando así el ya alto porcentaje de sufragios nulos y blancos que se dio en la primera vuelta? Cinco candidatos presidenciales que tuvieron bajas votaciones en los comicios del “domingo 7” ya han apostado a favor del postulado por la coalición CREO-PSC y es posible que a ellos se sumen unos más de los siete restantes ante el peligro de que Rafael Vicente pudiera regresar como asesor de Arauz en Carondelet, ya perdonado de toda culpa y suprimidos los ocho años de presión a que lo condenaron en el ruidoso juicio de Arroz Verde.