Saludo la firme actitud del presidente de la República, de denunciar con nombres y apellidos a quienes tuvieron la osadía de pedir favores al Gobierno a cambio de sus votos en la Asamblea. Lamentablemente, no lo hizo a tiempo, pues como dicen algunos asambleístas, ¿por qué no los denunció antes, cuando recibió las propuestas indecorosas? ¿Y si le hubieran aprobado la ley, los hubiera denunciado? Este acto tardío mancha su iniciativa y lo hace parecer más como una ‘vendetta’ por parte del Ejecutivo, que una verdadera denuncia contra los corruptos que pretendieron aprovecharse de sus posiciones frente al apoyo del proyecto de ley gobiernista.

Lo mismo se siente con la comunicación que remitió a la directora del SRI, donde deja un mal sabor a revancha contra quien no apoyó sus aspiraciones. No se trata de respirar por la herida, ya que abre la puerta a los involucrados para que invoquen persecución y discriminación. Mala cosa que justo ahora, cuando no le salieron las cosas como esperaba, el Ejecutivo pida que se investigue a quien al parecer no fue consecuente a sus intereses. Lo honesto, pulcro y transparente, habría sido que el Ejecutivo denuncie cualquier acto reñido con la ley en el momento que se enteró. Las investigaciones del SRI deben ser generales, a todos aquellos ciudadanos que tienen comportamientos extraños entre el movimiento de sus ingresos, egresos y tributos pagados.

Vale la pena que, aprovechando la maratón investigativa, el Ejecutivo ordene indagar a todos los ministros, asambleístas y demás funcionarios públicos de alto rango, para corroborar las incongruencias entre salidas de divisas y tributos; ya veremos qué es lo que va a saltar cuando se raspe el fondo de la olla.

Esperemos que la prensa libre contribuya con las investigaciones a las que nos tienen acostumbrados y saquen a la luz pública todos los entuertos y mañas alrededor de todo el aparataje estatal. Veremos cómo sigue la novela y quiénes caen finalmente durante su trama. Lo que sí sabemos es que, en esta, al menos en el corto plazo, no habrá muertes y menos cruzada.