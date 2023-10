Después de la cumbre del G20 de India y la reciente Asamblea General de la ONU, los líderes mundiales asistirán a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Marrakech, antes de dirigirse a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubai. Pero hay poco optimismo en cuanto a que estas cumbres logren avances significativos para abordar nuestros mayores desafíos, no por falta de resolución, sino porque el código de reglas global que hemos estado siguiendo desde el final de la II Guerra Mundial ya no es adecuado para su propósito. La creciente fragmentación del mundo quedó confirmada en la cumbre del G20. Aunque la reunión marcó la llegada de India como gran potencia, el momento de triunfo del primer ministro Narendra Modi fue fugaz. La cumbre hizo poco para evitar que la década de 2020 se convirtiera casi con certeza en una década de bajo crecimiento. Pese a la admisión de la Unión Africana como miembro de pleno derecho del G20, el Sur Global recibió escaso alivio para sus aplastantes deudas. Y aunque los miembros del G20 son responsables del 75 % de las emisiones globales de carbono, la cumbre no logró abordar la magnitud del déficit de financiación climática. A partir de las conclusiones de la Revisión de la Adecuación de Capital del G20, la administración Biden se comprometió a asegurar $ 25 mil millones de adicionales para el Banco Mundial; pero esa cifra está muy por debajo del refuerzo anual de $ 260 mil millones que el ex secretario del Tesoro de EE. UU., Lawrence H. Summers, recomendó en el informe Singh-Summers al G20 de este año. La cumbre concluye un año en que China y Occidente han estado levantando nuevas ‘cortinas de hierro’ en tecnología, comercio, inversión y datos, presagiando un futuro de “un mundo, dos sistemas”. Con este nuevo proteccionismo vino una degradación del G20: un subproducto del cambio de un mundo unipolar a uno multipolar, de una economía hiperglobalizada a una que podría llamarse globalización ligera, y del neoliberalismo al neomercantilismo. La política de suma cero está triunfando sobre la economía en la que todos ganan. Sin embargo, el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la crisis energética y alimentaria de 2022 confirman que los problemas que enfrentamos hoy son verdaderamente problemas globales que necesitan soluciones globales. No se pueden lograr avances únicamente mediante intervenciones bilaterales y regionales; requiere una acción coordinada globalmente. Al elevar al G7 como el ‘comité directivo del mundo libre’ a expensas del G20 debemos preguntarnos qué sucederá la próxima vez que haya una crisis financiera global y no podamos encontrar una manera de reunir a todos los actores principales. ¿Qué posibilidades tendremos de avanzar en la reducción de emisiones globales y en la prevención de los ‘beneficiarios’ en un mundo de ‘sálvese quien pueda’? ¿Qué posibilidades tenemos de abordar la desigualdad global si los países ven el mundo solo en términos de “nosotros contra ellos” y donde no hay foros en los que encontrar puntos en común? En estos raros momentos en los que la preparación se encuentra con la oportunidad debemos actuar juntos. El tratado de prohibición de los ensayos nucleares del presidente estadounidense John F. Kennedy, las reducciones de armas nucleares de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev y el histórico acuerdo de 1987 para abordar el agotamiento de la capa de ozono demostraron que los líderes fuertes pueden garantizar cambios radicales de dirección. Los líderes de hoy no deben esperar a que ocurra una catástrofe antes de verse obligados a actuar.