El desvanecimiento de las democracias europeas

Los tranquilos días de agosto son un buen momento para contemplar el año que viene. Mirando mi calendario de 2024, las elecciones al Parlamento Europeo son las más importantes. Lamentablemente, no logran inspirarme como lo hicieron hace cinco años. En 2019, me presenté para el Parlamento Europeo en Alemania, mientras que un colega alemán se presentó en Grecia. DiEM25, nuestro movimiento paneuropeo, quería señalar que la democracia europea seguirá siendo una farsa a menos que se vuelva completamente transnacional. En 2024, tales gestos ni siquiera tienen un significado simbólico. Mi cansancio de cara a las elecciones europeas del próximo junio no se debe a una pérdida de interés por la política europea ni a las recientes derrotas políticas, de las que he tenido mi parte de responsabilidad. Lo que me cansa es la dificultad de siquiera imaginar las semillas de la democracia echando raíces en la Unión Europea durante mi vida. Tres acontecimientos prácticamente han destruido la idea de la UE como una fuerza efectiva para promover el bien dentro y fuera de Europa. Perdimos toda esperanza de que la deuda común pudiera actuar como el pegamento hamiltoniano que convertiría a nuestra confederación europea en algo más cercano a una federación democrática cohesiva. La guerra en Ucrania ha acabado con las aspiraciones europeas de autonomía estratégica frente a Estados Unidos, que, a pesar de las sutilezas oficiales tras la derrota de Donald Trump en 2020, sigue viendo a la UE como un adversario a contener. Independientemente de lo que uno crea que debe contener un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, lo que está fuera de discusión es la irrelevancia de la UE durante el proceso diplomático que conduce a él. Y ya no se pretende que la UE sea un proveedor de cosmopolitismo basado en principios. La UE ha demostrado ser más experta en la construcción de muros que Trump. No se dice ni una palabra sobre el comportamiento ilegal de nuestros guardacostas, que operan al amparo de un Frontex cómplice (la agencia de control de fronteras de la UE), que indiscutiblemente ha contribuido a miles de muertes en el Mediterráneo. Después de las elecciones europeas de 2019, la prensa liberal expresó su alivio porque la ultraderecha europea no lo hizo tan bien como se temía. Pero olvidaron que, a diferencia de los fascistas de entreguerras, los nuevos ultraderechistas no necesitan ganar elecciones. Su gran fortaleza es que ganan poder, ganen o pierdan, a medida que los partidos convencionales caen unos sobre otros para abrazar la xenofobia-light, luego el autoritarismo-lite y finalmente el totalitarismo-lite. Para decirlo de otra manera, los líderes europeos autocráticos como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no necesitan mover un dedo para difundir su credo chovinista en toda la UE y en Bruselas. Estas cavilaciones son el lamento de un europeísta que cree que un demos europeo es completamente posible pero que la UE se ha movido en la dirección opuesta. Hemos visto desarrollarse en paralelo el rápido declive económico de Europa y sus déficits democráticos (y éticos). Debo convencerme a mí mismo de que la política electoral de la UE vale la pena antes de poder convencer a alguien más.