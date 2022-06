¿Y la salud pública?

Parece mentira que el tema de salud nos tenga tan callados. Sé que la delincuencia nos afecta a todos, que nos tiene viviendo con miedo y frustrados, pero no podemos acostumbrarnos a mirar para otro lado cuando se trata de la vida de la gente. El 80 % de los sitios que atienden la salud en este país son públicos, y no están funcionando bien.

Al margen de la seguridad social, que es otro vergonzoso problema, solo el Ministerio de Salud está a cargo de casi la mitad de establecimientos sanitarios. Y la ministra, ¿qué hace?

Ella se molesta porque los medios no hablan del buen funcionamiento de sus hospitales modelo, mientras ignora la realidad de miles de pacientes que esperan hace meses una cita, a los que no pueden medicarse por no tener dinero y a los que mueren esperando ser atendidos con dignidad. La ministra se molesta con periodistas que le piden explicaciones por la falta de insumos, se olvida de esos médicos que fueron llamados héroes y ahora se ofende cuando se revela que operan con linternas del celular. Debería indignarse con la realidad que no ha podido solucionar, no con quien la obliga a verla.

El presidente ha dicho que a partir del 20 de junio empezará a funcionar el sistema de compra externa de medicinas a través de las farmacias. El mero anuncio provocó expectativa, pero la realidad golpea y ahora mismo el desabastecimiento persiste. El presidente sabía que existía corrupción y que los mismos procesos internos no nos dejan avanzar… ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que el sistema cambie?

No hay excusa para lo que está sucediendo, no hay perdón posible cuando las medicinas vencen guardadas en bodegas, no nos conformaremos más: es momento de ver gestión, más cuando se ofreció que el vicepresidente médico iba a encargarse del tema.

Ser indolente con el desangre del sistema de salud es la evidencia más denigrante de que hemos perdido la humanidad, cuyas máximas prioridades deben ser la vida y la libertad. Atender lo prioritario es el deber fundamental de los Estados, sin importar cuál sea el gobierno de turno.