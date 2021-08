Oro para ti solito

Puedo asegurarles que lo individual a solas, como tal, no existe. Es imposible que haya individuo sin que existan otros que lo reconozcan como uno. Asimismo, el individualismo no es posible, sino a costa de otros y cualquier individuo que exista fuera de la polis, sería una bestia o un Dios (Aristóteles en La Política).

De las declaraciones de varios atletas en las pasadas Olimpiadas Tokio 2020, rescato la famosa de Richard Carapaz, que fue malentendida como si él solo, de manera individual, hubiera ganado la medalla de oro, cuando no es así. Dejó a la vista que fue el Estado ecuatoriano que no le dio el apoyo, abriendo el debate de si los Estados deberían dar apoyo económico a sus atletas o de que cada atleta se hace de manera individual, con su propio esfuerzo y subvención, haciendo uso de su libertad. ¿Entonces, cómo hace Cuba, el más grande medallero de América Latina? ¿Cultiva la libertad y el individualismo? Realmente dependerá de cuánta importancia otorga cada nación a los deportes. Digamos la verdad, ¿Cómo es en Ecuador? Aunque Chito Vera haya dicho que “si quieres algo anda búscalo”, no siempre se encuentra.

¿Por qué a algunos países les importa tanto el deporte? Es simple: para mostrarse imponentes. Así resulta mejor invertir en atletas que en armas. Recordemos que en la Guerra Fría la batalla la llevaron a cabo Bobby Fischer y Boris Spasski desde el ajedrez.

Comprendamos que los atletas que clasifican, los de los países poderosos, surgen de una maquinaria y producción capitalista sobre el talento humano. Por tal motivo la presión de ganar sobre la gimnasta estadounidense Simone Biles, la llevó a renunciar a la competencia individual para salvaguardar su salud mental. A diferencia del máximo campeón en natación, Michael Phelps, que hasta el día de hoy lucha con una depresión olímpica.

Después de todo, Estados Unidos paga por cada presea de oro $ 37.500 , a más de todos los auspiciantes que el atleta se asegura. Singapur en cambio, para motivar a ganar medallas, da un premio de $ 744.000 por oro. El Reino Unido destina 173 millones de dólares para atletas olímpicos y paralímpicos.

Pero saben, suficiente con que se tenga resuelto el problema de la seguridad, vivienda, educación, salud y hambre… es lo que tienen en común los países medalleros.