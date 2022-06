El paro nacional que confronta el Ecuador no tiene argumentos de fondo para su realización. Únicamente son las ansias megalómanas de ciertos dirigentes de la Conaie las que empujan a sus militantes a actuar en contra de los intereses de las grandes mayorías. El movimiento indígena, como todo movimiento social , es digno de respeto. Puede efectuar protestas y reclamaciones dentro del marco legal vigente que las autoriza, sin llegar a la utilización de la violencia, como lo está llevando a cabo la Conaie. El movimiento indígena sabe que la población del Ecuador es de 17 millones de habitantes, de los cuales un millón cien mil se identifican como indígenas. Es decir, el 6,35% de nuestra población. Sin embargo, con el paro se afecta la vida de un 85 % de nuestra población. Se afirma que cada día de paro le significa al país una pérdida de 200 millones de dólares, que la soportan los pobres, entre los cuales se encuentran los indígenas. Los de la Conaie no ocultan sus propósitos de derrocar al régimen constitucional del gobierno de Lasso, así como lo intentaron hacer con Moreno en octubre del 2019. Para tratar de explicar lo inexplicable, Leonidas Iza presentó a consideración del gobierno diez reclamos de los indígenas. Reclamos que evidencian el desconocimiento de la realidad financiera nuestra. Así, por ejemplo, reclaman la reducción del precio de los combustibles para congelar el diésel a USD 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a USD 2,10 por estimar que son precios muy altos y piden que se pongan iguales a los de otros países en los que afirman son más bajos. Pero aquí está el desconocimiento. Iza demuestra no saber que en aquellos países la gasolina no se vende por galones sino por litros, de donde resulta que el galón, por simple operación aritmética, es más caro allá y más barato acá en Ecuador.

Los ecuatorianos no podemos ser tratados así por una minoría.. El Gobierno debe buscar mecanismos para una real mediación y conciliación. Que sean mediadores el Consejo Episcopal Ecuatoriano, la Asociación de Municipalidades, la universidad, que en forma trasparente pueden actuar para devolver la paz y la tranquilidad al país