Cada día que vivimos sirve para ver barbaridades y sorprendernos al contemplar que quienes las cometen lo hacen convencidos de que son inteligentes y hasta “sabios”. El debate organizado para que los aspirantes a la presidencia de la República expongan y “debatan “ sus propuestas, de debate nada tuvo. Debatir es enfrentar ideas, poner frente a frente propuestas; si es menester, estar en contra de lo que dice el otro. Es decir, es un choque de ideas del que sale la luz.

Pero los salvadores de la patria, con excepción de dos, a lo sumo tres, demostraron una ignorancia supina para exponer sin oposición de nadie sus propuestas, que fueron repetitivas, absurdas, incongruentes y algunas de ellas cómicas e inverosímiles, al punto que produjeron carcajadas en quienes los escuchábamos. Por lo menos por este lado con sus “perogrulladas “nos hicieron olvidar por unos minutos la dolorosa realidad que vivimos. Mas como si esto no fuera poco, en medio del “debate” apareció la imagen y la voz del reo condenado por corrupción a ocho años de cárcel, Rafael Correa, de quien hay que olvidarse porque nada es ni nada significa para los ecuatorianos, para hacer propaganda por su “pana “ Arauz, quien evidencia cada vez que habla que “la ignorancia es fugaz, pero que la estupidez es para siempre“.

Correa no puede hacer política porque la sentencia que está ejecutoriada, impuesta en su contra, con aplicación del artículo 64 número 2 de la Constitución limita su participación en ella ya que no goza de los derechos políticos, razón por la cual la labor “proselitista “ a favor de su “pana “ no le es permitida. Por eso el CNE de Pichincha resolvió que no se permita más esta propaganda que hace el escondido en Bélgica.

El CNE debe disponer lo mismo para que no sean el cinismo y la audacia los instrumentos de los que se valen los corruptos y los prófugos de la justicia para aparecer como salvadores de su pueblo… Esperamos que el CNE actúe de esta manera para creer y confiar en que en este organismo hay transparencia e imparcialidad.