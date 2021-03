El poder del vulgo

Desde tiempos pasados, quienes influyen en las decisiones, presionando para que sus pareceres sean considerados, son capaces influir hasta en la Real Academia de la Lengua Española, para que sean aprobados ciertos vocablos que no existieron pero que por el uso continuo terminan siendo aceptados por la academia por ej.: enantes, educacional, apuros, etc. ¿Qué grado de poder puede tener el vulgo? Ciertamente es un poder ilimitado. Gracias a una maestra llegué a conocer que la palabra apuro había sido aprobada con mucha prisa, mas le indiqué que ella me había enseñado que lo correcto es aprisa o de prisa, y no apurado o apuros.

Eduardo Jiménez M.