¿Por qué el voto obligatorio?

La política en Ecuador es catastrófica, los procesos electorales de todos los períodos no están exentos de controversia. El Estado por ley asigna dinero a partidos políticos para su campaña; esto es insólito, les financiamos las campañas y desgobiernan al país. Triste ejemplo es la Asamblea, dimes y diretes con el Gobierno. Incluso el presidente de la República aflojó palabrotas, los niños ven las noticias; ¡qué ejemplo! ¿Y la educación? Profesores maltratados, jubilados muriendo sin recibir su dinero. Pueblo no educado no se desarrolla, ¿o ese es el plan? Hoy por hoy cualquier vivaracho con algo de carisma funda un partido, busca caras bonitas de pantalla, pateadores de pelota famosos o algún desocupado arlequín, y ya, partido político… facilito. Tenemos una pandemia de partidos, movimientos, frentes, etc. La ideología no cuenta, la filosofía tampoco; sin ninguna formación académica, cualquiera puede ser líder. El pueblo no cuenta, siempre es mártir, es olvidado y nos obligan a votar. Nos coaccionan por el papelito que debemos presentar para todas las gestiones. Si estamos en democracia y ello significa libertad de pensamiento, decidir votar es nuestra elección. Decidamos no votar en las próximas elecciones. ¿Sancionarán a los millones de voluntades? Demos una lección de rechazo a esta clase de política vacía, inepta, que no ama a Ecuador.

Daniel Uyaguari ZH.