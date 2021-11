¡Viva Cristo, Rey del Universo! Solemnidad del domingo 21/11/2021

La celebración de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico; comenzaremos el Adviento. Todo católico se debe sentir motivado a reconocer en público el reinado de Cristo. Un rey con corazón de carne como el nuestro, autor del universo y de cada criatura, que no se impone dominando. Él mendiga un poco de amor mostrándonos en silencio sus manos dañadas, sin embargo muchos lo ignoran y no quieren su reinado. Muchos no lo conocen e ignoran la maravilla de su doctrina. Hay cristianos que blasfeman con la lengua y con su conducta. El reinado de Cristo no se puede confundir con fórmulas políticas. Lo vimos nacer en Belén y todas las cosas fueron creadas por Él en los cielos y en la tierra, y con su sangre derramada en la cruz estableció la paz y la unión. Cristo, Dios y hombre verdadero es el Señor del mundo. Alguna vez le dijo a Pilatos: “Para eso nací y vine al mundo’’. Siempre dijo: “Haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos” y pidió a sus discípulos que anuncien la buena nueva: buscarlo a Él, que es lo verdaderamente necesario para que se abran las puertas del cielo de par en par. Uno de los ladrones fue crucificado con Él, estando en la cruz se arrepintió y le pidió con humildad que lo lleve a su reino. Jesús le respondió: ‘”Hoy estarás conmigo en el paraíso’’. “¡Oh Cristo Rey, estoy orgulloso de vivir para servirte, dichoso de morir para perderme en Ti”. Será tu cruz nuestra bandera y tu amor será nuestra ley.

Martha Reclat de Ortiz