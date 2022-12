¿Hasta cuándo Sra. Viteri e Interagua?

La gran mayoría de guayaquileños estamos indignados por este cuento constante, de no acabar, de la suspensión de suministro de agua potable. ¿Por qué se lo hace ahora con más frecuencia? ¿Acaso hay que cuadrar algo? Ahora dicen que es para mejorar la presión del agua potable. Por favor, no somos tontos; ¿por qué no hicieron esto anteriormente, cuando se hizo mantenimiento en las mismas tuberías? Y se hacía un solo trabajo. ¿Para qué doble trabajo? ¿Por qué no se instalan llaves de paso en determinados perímetros para cuando quieran hacer los ‘mantenimientos’, para así no perjudicar a más de media ciudadanía o a veces a toda la ciudad, y de ese modo solo se afectarían pequeños tramos de la ciudad? ¿Por qué en vísperas de un nuevo proceso de elecciones se ha hecho cotidiano esto de dejarnos sin agua potable? ¿Por qué?, nos preguntamos los guayaquileños. Alguna autoridad ajena a las inmiscuidas en este asunto debería revisar la situación y así esclarecer el asunto, porque realmente ya cansa esto de que se repita semana tras semana.

Adicionalmente, en Jardines del Salado se instalaron nuevas tuberías. Para dicho trabajo se removieron adoquines, los cuales luego fueron colocados de una manera antiestética y desnivelado de paso, o sea un trabajo de mal acabado realizado por la contratista en dicho sector.

Lenin Israel Bastidas Morán