Violencia, reseteo y retorno de la Senain, ¿si nunca se fue?

Denuncia F. Villavicencio como un ente “subterfugio” a favor de A. Arauz, con amenazas, extorsión, exposición y de ser necesario, ¿eliminación? de traidores, detractores y opositores. Si no aceptaban la candidatura con cédula falsa, candidatos con grilletes y procesados por pícaros sin castigo, amenazan a funcionarios del CNE y el país sabe que es de muerte para abajo. Ecuador dormido y con miedo, civiles y militares calladitos cuando Moreno cambió la Senain por el CIES y no denunció sus actos delincuenciales y criminales. La seguridad es exclusividad de FF. AA. y Policía, que se deben al pueblo, no a una persona o partido dictatorial, criminal, narco, fraudulento, saqueador e impune. Trump: “Somos igual a un país tercermundista”. S. Powell con 2 demandas, Pensilvania envió 1,8 millones de votos por correo y ¿cuentan 2,5 millones? Trump se “secó”, como dijo Maduro, China-Irán-Cuba, Rusia… ganaron y el narcocriminal seguirá mandando o será “reseteado como la Senain”. Biden contra el cambio climático, falso: dejará que la fábrica de 1.450 millones siga contaminando y quitando trabajo a millones en el mundo (con 600 millones de pobres o esclavos), pesca ilegal y fin de la fauna de los océanos. Arrecifes de coral destruidos con sus islas-militares. Los comunistas-demócratas votaron por “correo-frauden” por el COVID-19, pero “no importó el virus” para que millones vandalicen la nación. Amenazan a testigos, abogados, jueces si dan perdedor a Biden. Los de la Web violaron ley 230, los Medios-Biden no informan, ¿y la libertad de comunicación guillotina la libertad de EE.UU.? Y la democracia, ¿mata a la democracia?: “plan-socia-listo”. El virus mata personas, economías y democracias, Trump lo denuncia, enfrenta a China y su OMS. Reseteo 5G o 6G para controlar a todos, “incluye a la prensa”. Chip-ADN para vigilar tus pensamientos de libertad, qué consumir, dónde estás, etc. Hace rato inició la “IIIGM”; si es ungido Biden: “el mundo sucumbió al Dominion-Socialista-Totalitario”.

Juan Cobo Rueda