Vías importantes para el turismo

Señora prefecta Susana González, es evidente su trabajo por la provincia, acompañado de su profesionalismo e interés por sacar adelante al Guayas. Me permito respetuosamente sugerir que se ponga en los planes a desarrollarse, como guayasense acostumbrado a visitar el cantón Playas desde hace mucho tiempo, y en especial las playas del Pelado, la vía, que se encuentra un poco descuidada y lo que se requiere no es más de 1 km de asfalto, ya que está lastrada y si no se asfalta se puede destruir pronto. El cantón Playas, como es de conocimiento público, tiene un clima especial y el sector del Pelado es un sector turístico nacional e internacional, a este acuden los amantes del surf, entre otros.

Av. José Solines Aguayo