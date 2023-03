Otra vez, Chone bajo el agua

Ancestralmente cada año Chone y sus recintos han sido víctimas de inundaciones por el desbordamiento de los ríos Chone y Garrapata. Para aliviar este viejo mal, el Gobierno de la época en 2010 ordenó la construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone con las obras Presa Río Grande, Desaguadero San Antonio, Sistema de agua potable y Sistema de riego, cuyo objetivo es regular las crecidas en invierno y almacenar agua para el verano. El proyecto se terminó en 2015 a un costo de $ 280 millones. Según sus moradores el Ppmch no ha cumple su objetivo. Los agricultores no tienen riego permanente; en 2018 hubo sequía y perdieron todos sus productos. No es fuente fiable de agua potable; en 2021 Chone se volvió a inundar y ahora está con el agua hasta las rodillas. Proyecto que nace mal, termina igual: controla a medias al río Chone y nada al río Garrapata. Se construyeron dos obras que realizan la misma función (regular el caudal); era suficiente y más barato solo el canal de alivio San Antonio. La preocupación de los moradores es que la cota de la bocatoma del sistema de riego en la presa de río Grande aparentemente está muy alta, por eso hay insuficiente reserva de agua para riego y el volumen de regulación es pequeño (en crecidas tienen que abrir la compuerta de desfogue y reactivar el río Grande). La presa poco aporta, volverán las inundaciones y la falta de riego como era antes. Solución: modificar el cauce del río Chone, eliminar la unión con el río Garrapata y mandar todo su caudal al humedal La Sabana utilizando el canal San Antonio. Además, regular el caudal del río Garrapata con la construcción de 2 o 3 pequeños diques desde San Andrés, aguas arriba.

Marco A. Zurita Ríos