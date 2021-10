Que venga Jesús

Por como está la situación en el mundo en todos los aspectos, tantos morales como naturales y espirituales, sin pecar de demasiado religioso, yo sí creo que de acuerdo a lo señalado en la Biblia ya es hora de que Jesús regrese a la tierra para que ponga las cosas en su punto. El juicio a cada ser humano para su fin eterno es relativo y a cada uno le tocará su parte; lo que yo sí le pediría de favor es que esa calificación sea en orden alfabético, por la inicial del primer apellido; como soy con U me daría el gusto de ver y oír a tantos que no creyeron o se burlaron de Él y de Dios, arrepentirse y pedir perdón con lamentos y lloros; ahí los quiero ver. A mí que me aplique su justicia. Confío en ella.

Miguel Ulloa Paredes