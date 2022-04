Solo así vendrá la inversión extranjera

Creímos que iba a ser un gobierno de cambios profundos, que todo lo tenía planificado pues buscó tres veces la Presidencia. Tras un año de ejercer el poder nos damos cuenta que el Sr. Lasso no estaba preparado. No es lo mismo manejar un banco que gobernar un país diverso y con grandes problemas. Un estadista debe tener alto conocimiento de economía, política, problemas sociales, necesidades del pueblo, y sobre todo actuar con ecuanimidad para buscar equilibrio entre gobernantes y gobernados. Parece obsesionado con la inversión extranjera como única alternativa para crear fuentes de trabajo y allá dirige todos sus esfuerzos. La inversión extranjera no vendrá a Ecuador si no hay paz social y equilibrio de poderes, que se consiguen con diálogo y deponiendo actitudes negativas. Para crear trabajo hay que construir carreteras, escuelas, hospitales, vivienda, riego, otorgar créditos verdaderos a campesinos; conceder préstamos a los GAD para que doten de agua potable, alcantarillado, salubridad a campesinos y marginales. El ministro de Economía no quiere invertir en nada para seguir aumentando la Reserva Monetaria y dar falsa imagen a inversionistas extranjeros de que estamos bajando riesgo país. La Reserva debe estar en cifras que no perjudiquen al desarrollo. No es posible que no tengamos medicinas para hospitales ni dinero para reconstruir escuelas y carreteras, y se siga aumentando un "fondote". El dinero del Estado hay que invertirlo en beneficio del pueblo.

Ab. Rodrigo Herrera Cañar