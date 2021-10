Turnos para obtener la licencia de conducir en la ANT

Es increíble que hasta el mes de abril de 2022 no existan turnos disponibles. Algo similar ocurría en otras dependencias públicas para la obtención de pasaportes, cédulas, donde los famosos ‘cybers’ se adueñaban de los turnos y los comercializaban al común ciudadano que deseaba realizar un trámite en condiciones normales, como estipulan las leyes. Lo que se me ha contestado por parte de la ANT es que existe gran demanda por la obtención de licencias por primera vez y eso ocasiona que los turnos virtuales se agoten, esto sucede en todas las agencias. Si esto es real, ¿por qué la ANT no ha implementado un plan de contingencia para poder satisfacer la demanda? Resulta que el buen ciudadano acude a una escuela de conducción autorizada, paga su curso, realiza el examen obligatorio y este solo tiene validez 60 días. ¿Cuántas personas deberán cancelar nuevamente el examen en las escuelas para que cuando les toque el ansiado turno en la ANT, les sea válido? Es increíble que nada haya cambiado, mucho ruido y pocas nueces con las nuevas autoridades de la ANT, todo sigue igual o peor que antes. El único que sufrirá la consecuencia será el común ciudadano, que sigue creyendo en el mejor servicio público y se niega a pensar que existe una venta irregular de turnos a precios excesivos, pues sería seguir alimentando la corrupción.

Aurelio E. Ortiz Delgado