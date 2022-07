Como trates a los animales, la vida te lo devolverá

Cambié mi recorrido de trote y por dos días seguidos vi a una perrita adulta afuera de una casa. Llamó mi atención al verla acostada sobre periódicos sucios, sin ninguna tarrina a su lado que asegure alimento o bebida. Un guardián de la zona y me indicó que “sus dueños la dejan afuera todo el día, porque ahora tienen gatos nuevos y ella está vieja y ciega; ellos regresan a las 23h00”. Decidí alimentarla en el trayecto, ya que si tiene problemas visuales el riesgo de ser atropellada en la búsqueda de alimentos es grande, pero para mi sorpresa, al día siguiente que le llevaba su vianda no la encontré. Le consulté al guardían y me respondió que “ha de haber salido a buscar la jama”. Todos mis ahijados tienen nombre y a ella la bauticé como Betty. Está desaparecida una semana, fecha que coincide con la publicación de fotos de mascotas en un grupo animalista de Facebook, que indicaba que los iban a envenenar por estar en los exteriores de una casa de salud. Entre los canes que se mostraban había uno muy parecido a Betty. ¿Quién otorga el derecho de eliminar a canes solo por buscar alimento? ¿Dónde está la aplicación de justicia en Ecuador? Una mascota no es juguete que se desecha cuando pasa la novelería, ellos son leales hasta el último momento, aguantando sol, lluvia y hambre afuera de lo consideran “su hogar”. Son oro puro y no los valoran.

Ec. Marysol del Castillo