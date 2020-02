“Tráfico de drogas y armacodependencia”

Mi felicitación a Expreso por las importantes noticias y por alertar acerca de los problemas delincuenciales. Sobre uno de los precursores químicos para la elaboración de cocaína, como es el cloruro de calcio, aterra que desde feb. 2019 hasta la fecha hayan incautado alrededor de 48,7 t de este producto; no habrá bodegas suficientes para almacenarlas. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas drogas? Se deberían incinerar públicamente frente a los medios para ver la transparencia de estas acciones. Lo más grave es que en el gobierno anterior el Consep fue destruido y cambiado por un comité interinstitucional y una secretaría técnica de drogas adscrita a la Presidencia, cuando el Consep era independiente. Y mediante una resolución se crearon los umbrales que determinan la cantidad de gramos para que cualquier persona pueda tener: marihuana 10 g; cocaína base 2 g y clorhidrato 1g ; heroína 0,1 g, etc. Cuando la Ley 108 estipulaba: “Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y otras sustancias adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica...”. ¿Y qué de este gobierno para restablecer al Consep y derogar las resoluciones en las cuales estableció una tabla de umbrales para las drogas ilícitas? La farmacodependencia puede existir a cualquier edad pero es en la adolescencia cuando se vuelve más frecuente. La dependencia psíquica y la compulsión no son sino la necesidad imperiosa de administrarse el fármaco.

Marcelo Lazo Salazar