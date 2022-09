Trabajos en Urdesa causan molestias a residentes y negocios por falta de planificación

Los urdesinos de más de 50 años residentes recordamos que cuando fue alcalde León Febres-Cordero, Urdesa Central se inundaba en los inviernos: V. E. Estrada, Av. Las Aguas y Circunvalación Sur. Había un programa de trabajo, el contratista solo rompía el lugar donde iba a colocar tuberías, por tramos y no todas las calles al mismo tiempo. Nunca tuvimos material regado en el centro de la calle, lo traían en el momento que era revisado que todo estaba funcionando bien y se iba pavimentado , por etapas. Así ni la V. E. Estrada, ni Las Aguas, ni Circunvalación Sur han tenido ningún problema en todos estos años. Ahora se ha comenzado a trabajar en la calle Guayacanes y calles aledañas a la vez. Nos quedamos sin agua, no se sabe cuáles calles siguen cerradas al paso de vehículos. Los residentes están mortificados por no poder entrar a sus viviendas, y ciertos negocios están paralizados. Se ve pasar volquetas, que traen gran cantidad de material, de piedra, y lo dejan regado en la mitad de la calle. Da la impresión que se están haciendo los trabajos sin ninguna planificación. Es posible que se esté gastando más dinero del necesario por no saber calcular el material que realmente va a utilizarse. Hay que cuidar el dinero de los contribuyentes. Urdesa Central necesita otras obras menos costosas y necesarias.

Laura Gómez Serrano