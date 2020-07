Es muy preocupante que la legendaria facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se mantenga desde hace algunos meses en estado de absoluta impavidez y marcada insensatez, al no entregar los títulos de Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República a los alumnos de la promoción 2018, quienes ya han aprobado todos los exámenes, haciendo grandes sacrificios y soportando a una indolente burocracia de la Secretaría de la indicada facultad. Allí se educan nuestros hijos, nietos, familiares, y jóvenes del pueblo, y vemos como solo hay lamentaciones y quejas por falta de presupuesto, cuando la educación universitaria, constitucionalmente es gratuita. Pero sus alumnos deben satisfacer las exigencias que demandan empleados de la facultad, como el estar obteniendo cada cierto tiempo “récord de notas con vigencia de un mes”, y “actas perdidas”, etc., todo esto producto de una insolente burocracia que debió ser defenestrada, mas por compromisos políticos no se lo hace. Que sea este medio de información serio y de prestigio, la voz del reclamo de una juventud que ha hecho esfuerzos y sacrificios para obtener sus títulos profesionales.

Dr. Miguel Sánchez Pazmiño