Otro tipo de sicarios

El Decálogo del Comportamiento Médico dice en su primer punto: Siempre tendrás presente que lo primero es no hacer daño. Y en el segundo: Ayudarás a que se respete el derecho a la vida humana desde la concepción. Pues bien, ahora tenemos sicarios que asesinan seres humanos dentro del vientre de su madre: algunos sanos y otros que presentan alguna enfermedad. Entran a un quirófano, se los saluda incluso con una reverencia, y se les dice doctor o doctora. Pero son sicarios. No como los que escuchamos en las noticias, en moto y con armas de fuego. No, estos utilizan insensibles instrumentos de abortistas. ¿Puede una persona dormir tranquila siendo una asesina? ¿Puede cargar a sus hijos, darles un abrazo y un beso, y pedirles que se porten bien, cuando ha asesinado a un ser humano? ¿Puede lucir mandil y corbata, o haber dado clases en una universidad en que se enseñe Medicina? ¿Puede incluso santiguarse, si es que alguna vez se le ocurre hacerlo? Médicos asesinos, sicarios de seres inocentes, que le echan lodo a la profesión médica, que infectan los quirófanos con su presencia. Cuánto bien a la humanidad pudieron hacer estos seres humanos que han muerto, incluso los enfermos, tan solo con su presencia. No quisiera estar en sus zapatos cuando sean juzgados por Dios.

Mario Monteverde Rodríguez