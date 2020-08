Superhéroe con máscara

No, los aguacates no transmiten COVID-19, pero las personas que los manipulan sí. La búsqueda de un aguacate perfecto para el desayuno comienza exprimiéndolos para verificar su madurez, ya que el color de la piel no es lo suficientemente confiable. Después de verificar una docena más o menos, se hace la elección y los otros once se dejan para que otros verifiquen. El uso de máscaras es un comienzo, y seguramente debería ser obligatorio, pero debemos pensar en todas las posibilidades para prevenir la propagación del virus. Sí, tampoco me gusta llevarlas, pero quiero vivir y me avergonzaría si no las tuviera y alguien se hubiera enfermado. Sea un superhéroe, póngase la máscara.

Dennis Fitzgerald