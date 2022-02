Senescyt, un obstáculo para los ecuatorianos

Estos burócratas parece que viven en otro planeta, no conocen la realidad de nuestro país, donde son pocas o nulas las oportunidades de seguir una especialidad para los médicos generales, por lo que obligados tienen que buscar una opción en el extranjero, en muchos casos con financiamiento económico en los bancos o el sacrificio de los padres. Tomar esta opción no es fácil, se requiere de muchos recursos, no solo una buena preparación académica sino acompañamiento familiar; tanto sufren los padres como los médicos. También se requiere de mucho tiempo, en este caso, en Rusia de 6 a 12 meses para aprender el idioma y luego de 2 a 5 años según la especialidad. Terminada la especialidad, de regreso a mi lindo Ecuador, y nos encontramos con los burócratas del Senescyt, que ponen tantos obstáculos para reconocer los títulos profesionales de

los ecuatorianos formados en el extranjero, lo que no sucede con los médicos extranjeros (cubanos y venezolanos) que registran su título en el país. Se requiere un reglamento que perdure en el tiempo y no sean los requisitos que se le ocurren al funcionario de turno en el momento de presentar los documentos.

Ing. Pablo Jarrín Reinel.