De lo que sí estamos seguros en esta pandemia

Hace algunos días escribí un comentario sobre la evidente “falta de empatía” que venimos observando entre nuestros compatriotas ecuatorianos frente a esta pandemia, que nos ha desestabilizado emocional y económicamente. No sabemos con exactitud el número de muertos, contagiados, recuperados, etc.; de lo que sí estamos seguros es de que la gente muere por la falta de pruebas, insumos y atención médica oportuna. Otros cuantos fallecen por inanición pues debemos estar conscientes que hoy, se libra una encarnizada batalla entre dos potencias maléficas e indestructibles que nos azotan sin piedad: el COVID 19 y la hambruna, que afectan mucho más a los países tercermundistas. Este desastre ha servido para que algunos “pillastres” se enriquezcan, ilícitamente, de la noche a la mañana. Dentro de esta categoría no podemos dejar de mencionar a los hospitales, clínicas privadas, farmacéuticas y más centros de salud que extorsionan, de manera inmisericorde, a nuestros enfermos, usufructuando del dolor ajeno y cobrando facturas exageradas que ascienden a miles de dólares y, lo más increíble, exigiendo la cancelación total de las planillas para entregar el cadáver, lo cual significa que, aparte del dolor que aqueja a sus deudos por la pérdida de su ser querido, se ven agobiados e imposibilitados de poder cumplir con estas inhumanas y absurdas imposiciones.

Fabiola Carrera Alemán