Seguimos con el plebiscito

Nebot dice que el 17 de septiembre va a presentar los textos correspondientes a su consulta popular, a la Corte Constitucional para su conocimiento y resolución. Él indica que va a ir acompañado de representantes sociales y políticos, y sobre todo de las instituciones que ejercen el poder fáctico en la sociedad ecuatoriana, entre los cuales se encuentran los que buscan imponer la ley de libre mercado, que se contrapone con la línea de economía social del mercado que dice Nebot que practica; es decir estarán juntos tirios y troyanos. Cuando se trata de impresionar nada importa. Esta consulta no es necesaria. Las 17 o 19 leyes que tienen que reformarse, tranquilamente se pueden hacer en la Asamblea, de ser posible en la próxima porque la actual no sirve para nada: Lo que quiere en realidad Nebot es respaldar el discurso que deberían tener sus candidatos a la Asamblea, en cuyas filas todavía existen personas que fueron expulsados del partido por acciones indecorosas, que parecen ya haberlas olvidado, y personas que pertenecen a la actual Asamblea desprestigiada al máximo. Ellos deberían haber dado un paso al costado, porque son copartícipes por acción u omisión del comportamiento de la actual Asamblea. Ojalá la Corte Constitucional no caiga en el juego de Nebot, no logre pasar “gato por liebre” y los ecuatorianos pagar el costo de su capricho.

Ab. Álvaro Luque B.