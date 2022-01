No seamos parte del problema sino de la solución

Han pasado más de 6 meses con nuevo presidente. Los gobernantes son políticamente responsables de sus actos ante el pueblo soberano. El presidente Lasso parece que anda desorientado y aturdido pues la tensión se ha transformado en el diario vivir, sin saber qué ocurrirá al siguiente día. La pandemia, la delincuencia, los indígenas, una asamblea con personas no idóneas, el problema penitenciario, narcotráfico, droga decomisada por toneladas semanalmente; crímenes, asaltos, secuestros, entre otros, se encuentran en las calles, pueblos y cualquier rincón de la patria. Lo más lamentable es cuando atrapan a los delincuentes, muchos con extenso historial delictivo, y son liberados. ¿Quién los libera? ¿Nuestro sistema judicial no es justo? Es la percepción. Se está atravesando una avasalladora crisis delincuencial y no se ven resultados judiciales. La responsabilidad del control y evaluación de resultados recae en el gobierno. No es correcto que los delincuentes anden armados y la ciudadanía no. El Gobierno debe responder por lo que hagan los tribunales de garantías penales y los jueces, que solo actúan a través de beneficios penitenciarios de régimen semiabierto, arrestos domiciliarios, medidas alternativas. La Constitución otorga al presidente confianza, tranquilidad, seguridad para ejecutar su plan de gobierno en favor del pueblo. El gobierno trata desesperadamente de resolver los problemas; debemos tratar de ayudar, no siendo el problema sino parte de la solución.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo