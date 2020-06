Rol interno del Estado en las áreas económica y jurídica

La sociedad trabajadora ecuatoriana no merece vivir bajo el manto de la corrupción institucional publica, con una justicia que no aplica la ley por igual a todo ciudadano ecuatoriano, sino favores. Los únicos ganadores serán siempre los intocables. Pedimos que el Gobierno gire 360 grados sus políticas desarrollo y sostenibilidad, pues tenemos un modelo fracasado y un Estado desgastado. Solicitamos nos garantice el derecho al trabajo e incentive la producción, fomentando la inversión tanto nacional como extranjera, con líneas de créditos, y el cumplimiento de calidad de las obligaciones sociales como salud, seguridad y educación. Hago un llamado desesperado a las cámaras de Comercio e industrias, asociaciones de beneficencia como la Cruz Roja, Solca; gremios de trabajadores de distintas actividades y otros que se me escapa nombrar, a levantar nuestra voz de protesta para lograr un cambio total, que beneficiaría a todos los ecuatorianos.

Carlos Eduardo Infante Zúñiga