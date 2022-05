Retomar el norte

El éxito electoral del gobierno tuvo que ver con su propuesta anticorreísta y anticorrupción. En el capitalismo, que supone ser la línea del gobierno, tienen claro que primero se necesita generar riqueza a través de producción que genere ahorro, que se convierta en inversión y crecimiento económico. Ello se consigue si los ingresos superan el consumo; si gran parte de ellos los toma el Estado vía impuestos, merman o desaparecen, desincentivando el crecimiento. Un menor Estado necesita menor carga fiscal y esos recursos fluyen al mercado como ahorro e inversión. Un mercado libre genera desarrollo y crecimiento. Lastimosamente los hechos evidencian incoherencia entre lo que se supone se busca y lo que se aplica. Hemos sido gravados con una reforma tributaria propia de izquierda, con aberraciones como eliminar las deducciones por gastos personales, generando mayor carga fiscal a la clase media y media alta; gravar el patrimonio (bienes que ya tributaron); control de precios, de tasa de interés, subsidios al combustible, regulaciones excesivas para emprender o crear empresas, salarios mínimos por leyes, etc.; medidas de izquierda. El gradualismo agrava el problema. Si no se aplican reformas radicales solo se consigue mayores problemas. Aún es tiempo para que el Ejecutivo enderece el rumbo hacia el norte que le dio la victoria, un país libre de corrupción, económicamente viable con menos Estado y mayor libertad. Necesita radicalizar su postura en materia económica, de seguridad, salud, etc. que tienda a conseguir menor intervención del Estado y mayor libre mercado.

Carlos Sarmiento B.