Rescate a infante

Confiando en la misericordia de Dios y en la humanidad de la alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia de Váscones, con todo el respeto solicito a usted se apiade de la situación de la niña que permanece en un coche de compras lleno de microbios dentro del Mercado de Sauces IX, puerta principal de acceso.

No está bien que esta pequeña, no sé si su diagnóstico sea parálisis cerebral o algo similar, que me imagino tendrá unos seis añitos, sea empujada infamemente todos los días hasta lograr introducirla en el coche para que se esté quieta.

Es un cuadro desgarrador, doctora.

Encima le gritan que se quede quieta.

Sí, ella no razona, pero sí ha de tener dolores espantosos en sus extremidades por la fuerza que emiten sobre ella para guardarla todos los santos días.

Anhelo alcaldesa que tome cartas en el asunto.

Si a las mascotas las tratamos con tanto cuidado, alguna brigada municipal podría atender este caso, ya que la Dinapen ni suena ni truena por ningún lado.

Mayra Camposano Costa