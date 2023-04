A rescatar los parques de Urdesa

Los residentes fundadores de Urdesa central ya somos de la tercera edad; necesitamos parques. Sabemos que el mejor ejercicio es caminar, pero este debe hacerse en lugares seguros y al aire libre. Tenemos el parque de Ilanes y Costanera, está a dos cuadras de mi domicilio; deseo caminar en él, pero no brinda la seguridad que se necesita: las bancas lucen sucias, los espacios para caminar son reducidos, siendo un parque de gran dimensión de largo. Está bordeado por un brazo del estero Salado, en total abandono.

He ido en estos días con dos chicas jóvenes que desean acompañarme a caminar. Lo hemos hecho a las seis de la tarde, luce desolado, no tiene iluminación; esta tiene que ser blanca para que dé claridad al lugar y seguridad. Hay una garita en la mitad del trayecto, salió el guardián, pero debería estar recorriendo el parque, que tiene tres entradas: una por Ilanes y dos por Costanera. Caminar por el lugar sería de gran placer. Hay un árbol maravilloso, de muchos años, cuyas raíces salen a la superficie. Es precioso, desearíamos tomarnos una fotografía junto a él, pero no llevamos celular, dejamos todo en casa por la poca seguridad que el parque nos ofrece.

Las lluvias han dado cierto verdor a las pocas plantas, pero no hay un jardinero que les dé mantenimiento. O por lo menos no lo hemos visto.

Es mi paso obligado cuando voy a pie al centro comercial Albán Borja. Por favor, al departamento de Áreas Verdes del Municipio de Guayaquil, al nuevo alcalde, señor Aquiles Álvarez, al señor gobernador del Guayas, necesitamos el parque con mantenimiento.

A la calle Circunvalación Sur, actualmente Jorge Pérez Concha, la regeneración nunca llegó. Nuestras aceras son desiguales. Vivo en esta arteria y no le han dado trato de avenida entre Ilanes y Jiguas, donde vivo desde hace 55 años. Tengo 80 años, la terapia que me recomienda el médico, por mi lesión en la columna después de una caída, es caminar.

Soy ecologista. Uno de los frentes de mi casa, donde vivo, es una peatonal a la que le doy mantenimiento, de manera personal, desde hace 55 años. Tengo un Premio Ecológico, dado por Accur en sesión solemne en Diario EXPRESO.

Laura Gómez Serrano