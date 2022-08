Ante el repunte de casos de COVID

El científico Gorka Orive afirma (en Twitter) que lo sublinajes BA.4 y BA.5 (presentes ya en nuestro medio) y responsables del actual repunte, tienen mutaciones adicionales. Representan "un impacto que debe ser estudiado en lo que se refiere a su efectividad para evadir la inmunidad", lo que explica su elevada contagiosidad. Las recomendaciones hasta enero de 2022 eran: 1.- Evitar salir innecesariamente y uso de mascarilla, preferentemente KN 95, en sitios cerrados, transporte público, aeronaves, terminales, metrovía, etc.; y en espacios abiertos donde no se pueda mantener la distancia física. 2.- Distanciamiento social, lavado de manos, uso de alcohol gel, evitar besos y abrazos. 3.- Completar el esquema de vacunación con 3 dosis para la población mayor de 18 años y 2 dosis para niños y adolescentes. 4.- Cuarta dosis solo para los mayores de 60, pacientes con comorbilidades y enfermedades catastróficas. 5.- Todo caso de gripe, resfriado, rinitis y faringolaringotraqueobrontis, debe ser etiquetado como COVID hasta que no se demuestre lo contrario y la persona debe autoaislarse por 7 días. 6.- Incrementar por parte de las autoridades las pruebas de secuenciación del virus, antígenos y PCR. 7.- No asistir a eventos masivos (conciertos, fiestas, estadios, mítines políticos, desfiles, marchas, etc.) en especial los grupos vulnerables.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez