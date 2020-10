Reinventémonos con hechos y no con palabras

El sábado 21-oct-2020 fui al supermercado al que acudo para abastecerme de alimentos. Me dirigí a la sección Panadería y los panes que acostumbro adquirir no se encontraban en la estantería correspondiente. Consulté sobre el tema al encargado de la sección, quien en esta ocasión realizaba proceso de inducción en “percheo” a un joven que desempeña las funciones de carretillero. Para algunos esta tarea no será de mayor dimensión pero en sí representa la oportunidad de formar parte fija de una gran familia laboral.

Consulté el tema del producto que requería al encargado de la sección y este le señaló la gaveta de la mercadería recién llegada diciéndole: “ahí está, dale”. El aspirante al cargo alegó: ”¿y si mejor viene mañana”? Ante tal respuesta el encargado de la sección fue a las gavetas, las movió diciendo: “no pesan nada; la economista es una cliente fija y los productos son para venderse”.

Diario Expreso publicó en su edición del 24-oct-2020 la noticia de que 70 % de las empresas en Ecuador han realizado recorte de nómina, cifra que confirma la contracción del mercado laboral actual. Ante tal situación y a efecto de autoprotección, el individuo debe “reinventarse”, no de palabra sino de actos, dado que “lo importante no solo es ingresar a la empresa sino permanecer en ella”.

Ec. Marysol del Castillo