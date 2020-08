Reiniciar clases presenciales el próximo año

Sería un error garrafal abrir las clases en plena pandemia, la cual no decrece en ninguna parte del mundo, sino que aumenta. La ministra de Educación será la principal culpable de que niños y jóvenes adquieran la enfermedad y muchos mueran. Evaluemos la situación exhaustivamente y reconozcamos que hasta el momento es incurable en todo el mundo. Deberíamos interpretar este año como perdido por la pandemia. Tampoco se debe insistir en las clases virtuales, ya que se benefician solo los que poseen este instrumento; el mayor porcentaje de la población estudiantil no lo tiene y el resultado sería catastrófico. Dediquemos el resto del año a prevenir contagios. En los sectores reincidentes en no cumplir las disposiciones vigentes, aislar y prohibir la entrada y salida hasta que acaten las disposiciones preventivas, con vigilancias policial, civil y municipal. Reiniciar clases el próximo año para salvaguardar la vida de la población. Dotar a la policía civil y municipal de vehículos con tracción a cuatro ruedas para que los delincuentes no se burlen de las persecuciones. Ubicar cárceles fuera del perímetro urbano, con cero visitas de los familiares; que cumplan sus condenas sin rebaja alguna. Al ser condenados no merecen perdón. Los guías penitenciarios deben ser bien seleccionados y rotarlos cada tres meses para evitar pactos con los delincuentes. Insistir a los congresistas “incapacitados” para que deroguen las leyes que dejó el expresidente Correa, que favorecen a los delincuentes. Nada de medidas sustitutivas, ni alternas y tantas otras que facilitan la defensa de parte de abogadillos que ganan dinero fácilmente. Cometen un delito, van a los calabozos y de ahí se los enjuicia. Nada de concesiones a ningún nivel. Que nuestra alcaldesa invierta impuestos para nuestro cantón; no ceder nuestra plata al gobierno. Aprovechar la situación para reparar las calles de la ciudad.

Antonio Abad Cornejo