Cartas de lectores | Rehabilitación carcelaria

La cadena televisiva Ecuavisa hace unos días entrevistó a Juanita Gobertus, directora de las Américas de Human Rights Watch, quien mencionó que las crisis carcelarias acaecidas desde 2021 en los centros carcelarios del Ecuador se deben fundamentalmente a un caduco sistema penitenciario y sobre todo a la falta de rehabilitación para las personas privadas de la libertad. Coincido plenamente con Juanita. En el gobierno del expresidente Alfredo Palacios y bajo la batuta de la ex primera dama, doña María Beatriz Paret, llevé a cabo un plan piloto en la entonces cárcel de mujeres de El Inca, de la ciudad de Quito. El proceso estuvo basado en una rehabilitación netamente humanista y tuvo un gran éxito; logramos sobrepasar los objetivos planteados. No lo promocionamos, ya que el equipo consideró que la mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha.

En muchos foros y espacios he planteado que las autoridades del Área Social de los gobiernos de turno han hecho poco o casi nada por este tema.

Enrique Cobo Bustamante