La realidad que está viviendo el país actualmente

Disfrazar la figura de que estamos mejor que antes por parte del actual ministro de Finanzas: de que la recaudación ha subido. Pero cómo no, si subieron los impuestos. De que el déficit ha disminuido, de que se hicieron abonos a deudas del pasado a entidades públicas, de que el presupuesto general del Estado para 2023 es el ideal y adecuado. Pero no dice que el riesgo país ha subido, que no vendrá inversión extranjera mientras no se combata frontalmente a la delincuencia, cuánto se requiere destinar de manera inmediata para la Policía en la compra de vehículos nuevos, armamento, chalecos antibalas; y cuánto requieren las FF. AA. para que ambas entidades combatan el terror en que vive la población en todo el país, donde la delincuencia está ganando la guerra. Creo que no le interesa o no le importa destinar fondos para la compra de medicamentos para los hospitales del MSP y el IESS. Han pasado 10 meses y días transcurridos de este mes y no hay medicamentos en los hospitales. Soy un jubilado que no recibe los medicamentos que necesito mensualmente porque simplemente no los hay, porque no los compran. Después de dos meses verán cómo subirán los productos de primera necesidad, como a inicios de este año por el incremento de $ 25; eso se convertirá en el nuevo SBU a $.450, promesa política y no técnica de campaña de este Gobierno, que según el ministro no afectará al presupuesto del próximo año pues la burocracia gana más de un SBU.

Roberto Flores