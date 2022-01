“Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad... siempre serás mi amigo, no importa nada más “. Así reza el coro de la canción de Enanitos Verdes. Por la letra completa parecería que estamos hablando de amistades verdaderas entre 2 personas del mismo sexo, aunque muchos también consideren auténtica la amistad entre un hombre y una mujer. También existe otro gran amigo que nunca falla, que siempre está “para caminar junto a ti”, pero no es visible para nosotros. Es la fe la que nos mueve a tener esa confianza plena de que si lo buscamos lo encontremos. Cuando mis hijos eran adolescentes me decían que “les gustaría que yo sea más amigo y menos un padre para ellos”, porque como padre era muy estricto, no era expresivo (a pesar del infinito amor que les tengo). Los amo a todos por igual. Yo les decía: “¡yo no quiero ser tu amigo... quiero ser tu padre!”, eso es mucho más importante e invaluable, porque un padre nunca te va a traicionar, siempre va a estar ahí para lo que necesites. Consejos, apoyo, escucharte, ...también divertirnos, etc. Los amigos se pelean, se traicionan, te quitan a tu novia. Si estás quebrado rara vez aparecen, y un montón de etcéteras muy feos. Solo ese Amigo que nunca falla puede ser mejor que yo. Pero tendrías que creer en Él. Mientras tanto, hijo, por favor... ¡cree en mí!

Roberto Montalván Morla