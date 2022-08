No queda más que la disolución de la Asamblea

Todo gobierno totalitario se propone controlar el pensamiento: ¿qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué comentan en público los ciudadanos? ¿Qué opinión tienen del que hace política? No se trata del gobierno central sino de la Asamblea, que con su mayoría transitoria quiere subyugar el libre pensamiento, libre información, en especial la investigativa y de opinión. La ineficacia, improvisación, extremismo, sexismo, falta de preparación y ninguna calidad política hacen que no tenga aprobación de la ciudadanía. 47 miembros consiguen lo que el gran hermano les dicta para su propósito personal, obtiene como adeptos a una fuerza con resentidos y otros oportunistas para cumplir el propósito de salvarle el pellejo, al extremo de obligar a que la fuerza pública no pueda cumplir su trabajo con responsabilidad. Tratan de organizar el ministerio de la Verdad. Nuestro sistema es presidencialista, el Ejecutivo tiene que constituir mayorías entre las facciones parlamentaria para avanzar con el programa fijado o sacar cada ley específica, válido democráticamente. Mas el revanchismo ciego y visceral no permite que el ciudadano obtenga empleo, se combata eficientemente la delincuencia, se entregue otra calidad de seguridad social, etc. No queda más que disolver la Asamblea, amparados en el art. 148 de la Constitución y convocar a consulta popular sobre la conformación del nuevo Parlamento. No vengan con el cuento de que el presidente tiene que renunciar; eso no dice el art. 148 de la CRE.

Ab. Franklin Lituma Manzo