Con publicidad no se dragan 53 años de inoperancia

Los habitantes de esta ciudad no queremos más engaños, sino que se haga realidad la limpieza de toda la cimentación acumulada en 53 años de inoperancia y 3 contrataciones fallidas. Para que las precipitaciones lluviosas no inunden más ciudadelas cercanas al río Guayas. Para que la prefecta González no gaste más dinero del pueblo en publicidad y trabaje en serio por esta obra de prolongada espera. Que nos diga cuál será la empresa que se encargará de la extracción de tanta basura y cuál será el sitio donde se depositará. Expertos sugieren que el dragado del río sea completo y que debe estar acompañado de un plan de mantenimiento a largo plazo, lo que involucraría a varios cantones y otras provincias, pues la cuenca del Guayas recibe las aguas del Daule y el Babahoyo. No está bien aplicar medidas parches. Hay que tomar soluciones reales, como cuando se eliminaron Los Goles, enormes obstáculos rocosos submarinos que impedían que barcos de mayor calado ingresaran a puertos marítimos de Guayaquil. El trabajo estuvo a cargo de la empresa belga Jan De Nul, que utilizó maquinaria acorde con la realidad del ecosistema. El dragado que piensan realizar abarcaría 700 hectáreas, desde los puentes de Guayaquil-Samborondón y Samborondón-Durán, y las riberas de La Puntilla y de Guayaquil-Durán, hasta los pilotes de la Aerovía. Hoy que la inoperancia se tapa con millones en publicidad, ojalá nuestros campesinos puedan evitar pérdidas económicas en cultivos y ganado.

José Emilio Ruiz Ortiz