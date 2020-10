Propuesta de reactivación del ferrocarril

Se cumplieron los 120 días que el Gobierno dio para rematar 8 empresas del Estado. Entre las principales, los ferrocarriles, con 112 años de vida. La compañía Panan Realice tiene una propuesta de reactivación mediante su representante en Ecuador, William Stills, empresa con mucha experiencia en algunos continentes. Su representante dirigió un oficio de interés público el 6 de junio, con ofertas muy interesantes a Lenín Moreno, sin costo para el gobierno, con una inversión aproximada de $ 1.700 millones para reparar y reconstruir 1.400 km de vía ferroviaria y dar empleo a 34.000 personas por 5 años, la gran mayoría ecuatorianos. El presidente Moreno, como no le interesa dar una licitación, y la burocracia siempre trastoca o impide un buen funcionamiento, no da respuesta alguna. Es importante para el país una alianza público-privada, para un plan más viable, con un nuevo modelo de gestión que implique entrar en el ejercicio del transporte de carga y de pasajeros. Se ampliará la red d Ecuador que es de 966,1 km a 1.400 km, haciéndolo más operativo; servirá a los puertos principales y transportará 40.000 toneladas diarias de material minero. Lo más conveniente es mantener la operatividad del ferrocarril. Si no las maquinarias e infraestructura en poco tiempo se destruirán. No esperemos que malos ecuatorianos aprovechen la liquidación para beneficio de unos pocos. Recuerde Lenín que los ferrocarriles no se venden por mandato de la Constitución, art. 379 y porque son patrimonio nacional. Recapacite o será recordado como “el asesino del ferrocarril” y cubrirá de luto su historia.

Lic. Robespierre Rivas R.