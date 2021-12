La tensión que actualmente se vive en nuestro país no creo que la hayamos tenido nunca, ya que se ha transformado en el diario vivir y es una verdadera incógnita en que tenemos que pensar todos los días, sin saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir al día siguiente. Por un lado la pandemia, que afecta nuestra salud en tal manera que ya no podemos vivir en forma normal, como antes lo hacíamos. Más los indígenas que ya no piden sino que exigen, con determinadas propuestas que el Gobierno no quiere ni debe aceptar, ya que incide directamente en nuestro diario vivir. Y lo más importante: lo que está sucediendo en las penitenciarías, que nunca antes había sucedido en el país, ya que todos ignorábamos cuál era su funcionamiento o cómo se estaba llevando en las diferentes cárceles del país. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía, ni el ciudadano común creo que sabíamos lo que actualmente vemos a diario en nuestro Ecuador.

Sabemos, asimismo, que la economía no está bien y que estamos viviendo del endeudamiento del cual, a nuestro modo de ver, no tenemos idea de cómo vamos a salir y peor cuándo.

No protestemos ni nos llenemos de críticas a un problema que el Gobierno trata desesperadamente de resolver. Procuremos no ser el problema sino la solución.

Ing. Édgar Diminich M.