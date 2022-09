Problemas del tránsito en Guayaquil

Un tema no resuelto en Guayaquil es el del tránsito, con calles estrechas y exceso de buses. Un tubo bajo o roce de carros y se forma un gran embotellamiento, sin mencionar la congestión vehicular en horas pico, el irrespeto a señales de tránsito, semáforos mal sincronizados, ausencia de discos pare, taxis formales e informales que se amontonan en doble columna, en cualquier lugar, a recoger o dejar pasajeros. Nadie controla los vehículos, carros sin placas, tricimotos que pueden servir para robos, motos eléctricas que circulan en veredas o lentamente por las calles, con conductores sin licencia ni usar casco. Parquímetros que deben estar en las principales calles. Semáforos que en algunos lugares escasean y en otros hay en exceso, vendedores que paralizan vehículos, asaltantes o secuestradores, lavacarros y mecánicos que trabajan en la vía pública, peatones que cruzan por zonas no autorizadas, invasión de carriles exclusivos de metrovía, colectivos y taxis que recogen y dejan pasajeros en cualquier lugar, haciéndose de la vista gorda de adultos mayores, y el abuso del pito. La ATM debe poner más atención a la circulación de motos con dos personas por el significativo número de robos y asesinatos (60% de delitos). Hay escasez de señalización, inadecuada planificación vial, imprudencia y mala educación vial de peatones. Los miembros de la ATM no sirven para dirigir el tránsito; es tierra de nadie. No deberían seguir muriendo personas en las vías por controles ineficientes.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo