A pesar de que el MTOP contrató los estudios para el diseño del Proyecto Viaducto Sur en 2009 a un costo de $ 4 millones, por motivos desconocidos no invita a los interesados sobre este diseño base. La convocatoria deja libre a la iniciativa privada para presentar, por ejemplo, la tipología del puente sobre la ría Guayas; sin embargo, pretende puntuar la mejor iniciativa privada siendo imposible evaluarlos sin contar con una base técnica definida por el MTOP, dejando la subjetividad de criterio en dicha evaluación. Muy pocas empresas podrán presentar una iniciativa si el MTOP omite curiosamente el diseño que contrataron en 2009. ¿Será esta la razón por la cual indican que se demorarán 30 días posteriores a la recepción de la evaluación para determinar el proponente de mayor puntaje? Es improbable que previo a la fecha límite del 23 de diciembre de 2021 un interesado extranjero pueda tener el tiempo y costear un estudio de la magnitud que se requiere para presentar su mejor iniciativa privada. La experiencia que solicitan a los interesados se basa en concesiones viales y proyectos que sumen la distancia acumulada de 5 puentes de 600 metros construidos, lo cual es irrelevante. La convocatoria dice que este proceso, con fecha límite del 23 de diciembre de 2021, claramente indica que no seleccionarán al gestor privado y que calificarían a la empresa que tendría una bonificación por parte del comité evaluador una vez, que después de seis meses, se declare el interés el público.Guayaquil no se merece que una obra magna para la ciudad, cuyo diseño ya existe, se siga convocando sin la claridad ni definición necesarias para levantar, de una vez, el interés de la mayor cantidad de empresas nacionales e internacionales. Solo para el caso del Sistema Portuario guayaquileño su crecimiento en el periodo 2015-2020 ha sido sobre el 35 %, recayendo más de 21 millones de toneladas métricas de carga en la vía Perimetral, equivalentes a un millón doscientos mil camiones al año. Los ahorros para los transportistas en distancia hacia las rutas desde el sur de la ciudad hacia las ciudades de Durán y Puerto Inca representan por vía sobre los $ 60 millones al año. Si la obra del Proyecto Viaducto Sur de Guayaquil se sigue dilatando es muy probable el colapso de la vía Perimetral de la ciudad en tan solo cinco años. Si el diseño que se requiere lo tiene el MTOP desde el año 2009, con los carriles que corresponde, y es costoso, pues la ciudad por derecho lo necesita, basándose en su real tamaño y ahorros, quizás mucho más que otras obras que se han realizado en el país sin ningún beneficio nacional y en muchos casos financiadas por el Estado.

Andrés Rizzo, MSC.