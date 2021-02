Prevención de COVID-19

Un aspecto fundamental de la Epidemiología es la prevención. La prevención primaria busca limitar la incidencia de la enfermedad con el control de causas y factores de riesgo. Con la pandemia, la Epidemiología y los epidemiólogos han desempeñado papel relevante en la toma de decisiones. Lamentablemente, sus voces expertas basadas en conocimiento, técnica y experiencias, en no pocas veces no han sido escuchadas por los políticos encargados de transmitirlas a las poblaciones para conseguir un mayor control de la enfermedad. Se suman las discrepancias entre las organizaciones encargadas de marcar las directrices de prevención, flexibles frente a la magnitud de la crisis sanitaria, social y económica. Los habitantes hacen lo contrario a lo que el razonamiento, la lógica y el respeto a la convivencia social mandan. Tuvimos feriados que se mantuvo a las personas en casa para evitar repuntes de la enfermedad; se debió haber procedido no con sugerencias de observar las repetidas medidas de bioseguridad, pues grandes sectores de la población no las acataron. Estimo que para próximos tiempos libres las autoridades tomarán medidas coercitivas duras que impidan el, hasta ahora presente, comportamiento antisocial. Por factores conocidos: políticos, económicos, corrupción y de organización, se repite el No en disponibilidad de: pruebas diagnósticas, camas, oxígeno, medicamentos y vacunas, que ensombrecen el curso de la pandemia.

César Bravo B.