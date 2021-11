Préstamos del IESS

Las autoridades del Gobierno, desde hace meses vienen anunciado una reactivación económica en el país, lo cual significa que el dinero circula de manera más ligera en las actividades comerciales, pero esta no ha tenido mucho efecto, por la escasez del circulante. Por ello entrego una idea a los máximos directivos del IESS, para que por esta única vez, en diciembre, periodo en el cual los gastos se incrementan en los hogares, se aumente el porcentaje de los préstamos quirografario del 40 % al 50 %, que a menudo solicitan sus afiliados, sean trabajadores activos, jubilados o pensionistas. Esta idea es para mejorar la situación caótica de la clase trabajadora y jubilados del país. No es una idea que no se pueda cumplir, ya que en Chile y Perú, los institutos de seguridad social han adelantado ciertos valores de los fondos que han depositado sus afiliados mensualmente cuando estos lo han solicitado, y aun en esta época de pandemia de COVID-19.

De Ser acogida esta petición, el IESS entregará dichos valores de acuerdo a las normativas que ellos mismos estimen pertinente, y le recuerdo al IESS que al inicio de la pandemia de COVID-19, por el mes de abril del año 2020, ellos optaron por la opción que estoy solicitando, y que esta fue aplaudida por la ciudadanía.

Gustavo Vaca Méndez