Presidente Lasso, ¿en qué país está viviendo usted?

El 3 de octubre, en el canal 10, en una entrevista, usted expresó que el país en que vive tiene trabajo y ha ahorrado millones de dólares; que se han construido hospitales, escuelas, carreteras y que tiene medicamentos. Analizando cómo vive la ciudadanía en nuestro país: la educación está peor que en la época correísta. La ministra está consiguiendo que esté por los suelos. No han abierto las escuelas cerradas ni los normales donde se forman profesores primarios. No ha eliminado los distritos cantonales y provinciales, donde martirizan al maestro, que para exponer sus inquietudes a la prensa debe pedir permiso a la autoridad (Ud. expresa que hay libertad de opinión, no es así). Faltan profesores profesionales en Educación; modificar la ley del niño, por cuanto el maestro no lidera a sus alumnos (todo lo contrario). Investigue la disposición de autoridades que obligan al maestro a que ningún alumno pierda el año lectivo. Disponga que matrículas y nombramientos estén en los establecimientos educativos para dar seguridad a los maestros. Que el dinero del bar se quede en cada escuela o colegio y le sirva para comprar implementos de aseo y secretaría. En su campaña entregó medicamentos a todos los hospitales, ahora nada. Haga trabajar al vicepresidente; que se preocupe de la salud. Se están cerrando establecimientos comerciales y educativos pues no hay protección; hay balaceras afuera de los establecimientos educativos. Mande un proyecto urgente para aumentar las sentencias; que no salgan si no pagan lo robado, con los intereses correspondientes. En sus manos está el futuro de las nuevas generaciones.

Gualberto Arias Bonilla