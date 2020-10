Preguntas que tenemos derecho de hacer

Los electores no podemos sufragar a ciegas, tenemos el pleno derecho de escuchar y ser escuchados por los políticos que están pugnando por dirigir el país. Conociendo que existe un buen número de problemas tales como: agrarios, pesqueros comerciales, laborales, salubristas, educativos. empresariales, importación, exportación, etc. ¿Conocen o desconocen el sentir angustioso de las necesidades del pueblo de las diferentes regiones? Quienes quieren ostentar la primera magistratura y quienes pretenden ser asambleístas nacionales, provinciales y extraterritoriales que de ganar formaran parte del andamiaje administrativo del país tienen el deber de ser eruditos en derechos sociales, fundamentalmente. Es muy importante que los electores los conozcamos en su modo de gesticular cuando hablan para observar si van sincronizadas las palabras con sus ademanes y que no nos presentan una fingida elocuencia. Escudriñar su desarrollo intelectual por su hoja de vida, planes de campaña, de gobierno y a futuro. ¿Cuáles serían sus actitudes e ideas, por ej., de acontecer las repetidas contingencias de incendios forestales, indiscriminada tala y depredación de animales en los bosques, penetración en territorios de comunidades no contactadas, introducción de especies (animal, vegetal), ajenas al ecosistema en Galápagos. Sobre minería legal y sus concesiones. La macro y microeconomía. Problemas ambientales y catástrofes naturales, cuáles serán sus medidas de prevención. Si están de acuerdo o no con los préstamos al FMI, con los chinos. Sobre las relaciones internacionales: firmas de tratados de libre comercio. Política neoliberal, social de mercado, aperturismo social, seguridad social, sostenibilidad de sus recursos y cartera de inversiones. Respeto a los derechos laborales. Reducción de tasas de interés bancarias. Mantener subsidios a combustibles. Bonos de asistencia humana. Lucha contra la corrupción en todos los niveles, implementación de igualdad de oportunidades, sobre la premisa de que las rentas que cobra el Estado por impuestos deben de ser de utilidad para todos los ecuatorianos. Estas preguntas deben ser implementadas por periodista sin inclinarse a una u otra tendencia. Por suerte ahora tenemos redes sociales. Situar en el podio a los candidatos, interpelándolos, pero evitando la confrontación; que presenten su plan, contesten preguntas del público y cuales serían los miembros de su gabinete, que ahora tienen bajo secreto

César Jijón S.