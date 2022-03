La preguerra y el mercado de las materias primas

Las tensiones entre Rusia y Ucrania ha traído mucha incertidumbre en el mercado mundial de materias primas. Ucrania es uno de los mayores exportadores de granos del mundo; cualquier interrupción con la cadena de suministro distorsionará los precios por escasez. Más cuando los puertos de este país fueron cerrados para la actividad comercial. Productos embarcados en los puertos pudieron zarpar de Ucrania hasta el jueves 24 en la noche. Esta situación me remonta a inicios de la pandemia, cuando todos los puertos en China se encontraban congestionados y había poca disponibilidad de contenedores. Ucrania, decimotercer mayor productor de acero y quinto mayor exportador de mineral de hierro, afecta al orden natural de la provisión de estos ‘commodities’ sumando el incremento en precios de petróleo a más de $ 100; la inflación está a la vuelta de la esquina. Multinacionales de semillas oleaginosas y acero han reducido su producción o cerrado plantas en Ucrania por la acción militar, generando menos oferta, creando un incremento irracional en los precios de materias primas y sus productos finales. La intervención de EE. UU. es crucial: amenaza a Rusia con debilitar su economía, no la dejará comercializar en dólares, yuanes y euros, no le exportará bienes y todos sus activos en EE.UU. estarán congelados, etc. Esto para tratar de frenar el ataque, pero no ha sido suficiente. Es cuestión de tiempo hasta que la presión haga que Rusia reaccione contra EE. UU.

María Paula Brito