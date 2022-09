No se puede postergar una obra tan importante para la ciudad y el país

Para comenzar es necesario analizar el cambio climático, que nos preocupa sobremanera ya que pueden ocurrir catástrofes impensables. Si no, veamos lo que ocurre en países vecinos: fenomenales inundaciones que arrasan ciudades enteras, países que sufren terribles sequías por falta del líquido vital que alimenta la corriente de los ríos y aplaca la sed de humanos y animales, y que humedece la tierra que nos brinda alimentos para sobrevivir. Con estos antecedentes, quiero recordar a los políticos que entran en campaña electoral apareciendo en TV, prensa y redes sociales ofreciendo el oro y el moro, pero que llegado el momento no cumplen, más bien salen metiendo la mano donde no deben. El dragado del Guayas es una necesidad imperiosa, como la producción, la alimentación y el empleo, la salud, la seguridad, todo esto ya encuadrado en un presupuesto para cumplirlo según la ley. El dragado de los ríos existió hasta que estuvo en vigencia el Comité de Vialidad del Guayas; recién ahora parece que será realidad el dragado a manos de la Prefectura del Guayas, con autoridades de ideas políticas X, esperando la venia del presidente de la República; y se presenta un candidato con otra idea política Z, echando al traste por dos años este impostergable trabajo. ¡No se puede meter la mano y relegar algo tan importante para la ciudad y el país.

Luis Alfonso Freire